О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России выявили свыше 26 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили свыше 26 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 509, общее количество инфицированных достигло 2 734 454
В регионе
16 декабря 2020 г. 12:46
В России выявили свыше 26 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 509, это минимум за неделю. Общее количество инфицированных достигло 2 734 454.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Число летальных исходов за сутки возросло на 596 против 577 днем ранее. Всего от инфекции умерли 48 564 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,78%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
14 декабря 2020 г. 10:03
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
13 декабря 2020 г. 19:13
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi