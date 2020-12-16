В России выявили свыше 26 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 509, общее количество инфицированных достигло 2 734 454

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 509, это минимум за неделю. Общее количество инфицированных достигло 2 734 454.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Число летальных исходов за сутки возросло на 596 против 577 днем ранее. Всего от инфекции умерли 48 564 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,78%.