В России выявили свыше 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 650, до 5 472 941.

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 650, до 5 472 941.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 650 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 046 (14,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 472 941 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,40%.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 611 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 893 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,45%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся возросло на 12 626. Всего уже выздоровели 4 969 340 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,8% от общего числа заразившихся.