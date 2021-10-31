В России выявили рекордное количество заражений коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 993, до 8 513 790.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 993, до 8 513 790.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 916 713, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 115, до 7 358 539. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 158 против 1 160 днем ранее, до 238 538.