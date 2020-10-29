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В России выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки В России выявили 17 717 случаев заражения коронавирусом
В регионе
29 октября 2020 г. 13:02
В России выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 17 717, это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных в стране выросло до 1 581 693. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост увеличился до 1,1%. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Москве составило 4 906, Санкт-Петербурге 758, в Московской области 514, в Нижегородской области 386, в Архангельской области 319. Всего в настоящее время в РФ болеют 368 351 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 366 против 346 днем ранее. Это так же максимум за все время пандемии. Всего из-за коронавируса в РФ умер 27 301 человек.

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