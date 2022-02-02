В России выявили подвид "омикрона" ВА.2

В Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2.

В Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19.

"Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан", - сказала она.

По словам руководителя ведомства, данные из нескольких стран говорят о еще более высокой заразности этого подвида.

Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.