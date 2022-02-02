О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России выявили подвид "омикрона" ВА.2

В России выявили подвид "омикрона" ВА.2 В Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2.
В регионе
2 февраля 2022 г. 20:26
В России выявили подвид омикрона ВА.2

В Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19.

"Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан", - сказала она.

По словам руководителя ведомства, данные из нескольких стран говорят о еще более высокой заразности этого подвида.

Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
В Баку задержан мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции
ФотоВ Баку задержан мужчина, проявивший неуважение к государственному флагу Турции
30 января 2022 г. 00:28
В Азербайджане за сутки 4 943 человека заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 4 943 человека заразились коронавирусом
30 января 2022 г. 16:34
Президент подписал распоряжение в связи с 30-ой годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент подписал распоряжение в связи с 30-ой годовщиной Ходжалинского геноцида
28 января 2022 г. 18:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi