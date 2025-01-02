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В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом В Краснодарском крае у женщины, прилетевшей из Таиланда, обнаружили холероподобный вибрион.
В регионе
2 января 2025 г. 11:20
В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом

В Краснодарском крае у женщины, прилетевшей из Таиланда, обнаружили холероподобный вибрион.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступила информация о случае острого кишечного заболевания, вызванного холероподобным вибрионом, у гражданки Российской Федерации, вернувшейся с отдыха в Таиланде", - говорится в релизе.

Она с 14-го по 26-ое декабря провела отпуск на Пхукете. По предварительным данным, женщина ела сырые устрицы, а после возвращения домой у нее возникли симптомы заболевания, пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что провели дезинфекционную обработку самолета, а также организовали комплекс противоэпидемических мероприятий, определили круг контактных лиц, которых взяли под медицинское наблюдение.

Заболевшую женщину уже выписали из инфекционной больницы, добавили в ведомстве.

Холера — чрезвычайно заразная болезнь, передающаяся через зараженную пищу или воду. Холера может вызвать острую водянистую диарею, а тяжелая форма этого заболевания при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

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