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В России выявили опасную форму коронавируса

В России выявили опасную форму коронавируса В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса
В регионе
10 января 2021 г. 21:34
В России выявили опасную форму коронавируса

В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Она пояснила, что эту мутацию вируса выявили у одного человека при обследовании россиян, вернувшихся из Великобритании.

В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada koronavirusun təhlükəli növü aşkarlandı

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