В России выявили опасную форму коронавируса

В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса.
Как передает Report, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Она пояснила, что эту мутацию вируса выявили у одного человека при обследовании россиян, вернувшихся из Великобритании.
В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.