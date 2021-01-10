В России выявили опасную форму коронавируса

В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса

В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Она пояснила, что эту мутацию вируса выявили у одного человека при обследовании россиян, вернувшихся из Великобритании.

В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.