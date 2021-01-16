О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России выявили cвыше 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

В России выявили cвыше 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки В стране за сутки из-за инфекции умерли 590 человек, это максимальный показатель с начала года
В регионе
16 января 2021 г. 12:34

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 092. Общее количество инфицированных достигло 3 544 623.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев не превышает 0,7%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 27 311, до 2 936 991, сообщили в штабе. Пятый день подряд в стране выписывают больше вылечившихся, чем выявляют новых случаев заражения.

Общая доля уже выздоровевших достигла 82,8% - нового максимума с начала пандемии.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 590 против 555 днем ранее, это максимальный показатель с начала года. Всего от инфекции умерли 65 085 пациентов.

Условная летальность заболевания выросла до уровня 1,84%, следует из данных штаба.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
Коротченко российским армянам: Если вы граждане РФ - то ваш президент - Путин
11 января 2021 г. 15:10
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
Коротченко: Нагорный Карабах всегда был, есть и будет Азербайджаном
11 января 2021 г. 16:27
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
9 января 2021 г. 19:37
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
Грузия не рассматривает применение китайской вакцины от COVID-19
11 января 2021 г. 14:31
Семья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
ВидеоСемья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
14 января 2021 г. 21:30
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
13 января 2021 г. 14:00
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве завершилась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 18:55
В шаге от границы с Арменией 
ФотоВ шаге от границы с Арменией 
9 января 2021 г. 12:47
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi