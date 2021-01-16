В России выявили cвыше 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

В стране за сутки из-за инфекции умерли 590 человек, это максимальный показатель с начала года

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 092. Общее количество инфицированных достигло 3 544 623.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев не превышает 0,7%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 27 311, до 2 936 991, сообщили в штабе. Пятый день подряд в стране выписывают больше вылечившихся, чем выявляют новых случаев заражения.

Общая доля уже выздоровевших достигла 82,8% - нового максимума с начала пандемии.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 590 против 555 днем ранее, это максимальный показатель с начала года. Всего от инфекции умерли 65 085 пациентов.

Условная летальность заболевания выросла до уровня 1,84%, следует из данных штаба.