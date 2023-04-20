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В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур"

В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур" В России обнаружили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур". В конце мая ожидается риск подъема заболеваемости этим подвариантом.
В регионе
20 апреля 2023 г. 09:46
В России выявили четыре случая заболевания коронавирусом Арктур

В России обнаружили четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур". В конце мая ожидается риск подъема заболеваемости этим подвариантом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, он обладает высокой контагиозностью и умеет обходить ранее сформированный иммунитет. Течение заболевания проходит в виде ОРВИ, высокого удельного веса госпитализаций не требуется.

"Мы проверили свои тесты, они все изготовлены таким образом, что они выявляют новый геновариант, абсолютно так же, как и все звено предшественников", - добавила Попова.

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Версия на английском языке Russia detects 4 cases of Arcturus COVID variant

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