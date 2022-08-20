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В России выявили более 40 тыс заразившихся COVID19 за сутки впервые с середины марта

В России выявили более 40 тыс заразившихся COVID19 за сутки впервые с середины марта Число случаев заражения COVID 19 в России превысило за сутки 40 тысяч случае против 37 609 днем ранее.
В регионе
20 августа 2022 г. 14:27
В России выявили более 40 тыс заразившихся COVID19 за сутки впервые с середины марта

Число случаев заражения COVID 19 в России превысило за сутки 40 тысяч случае против 37 609 днем ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Более 40 тысяч заразившихся за сутки в стране выявлено впервые с 14 марта. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали более 19 млн случаев заражения коронавирусом.

Число летальных исходов возросло на 69 (это максимум с 11 июня), до 383 496.

За сутки в России госпитализировали 3 450 заболевших ковидом против 3 349 днем ранее (рост на 3%).

Ранее российские власти заявили о необходимости возвращения к масочному режиму в регионах, где наблюдается значительный рост числа инфекций.

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