В России выявили более 10 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 929, впервые с 13 октября оно оказалось менее 30 тыс. Общее количество инфицированных увеличилось до 10 016 896.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 929, впервые с 13 октября оно оказалось менее 30 тыс. Общее количество инфицированных увеличилось до 10 016 896.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в воскресенье.

В настоящее время в России продолжают лечение 986 058 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 31 391. Всего уже выздоровели 8 741 355 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,3% от общего числа заразившихся.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 31 391. Всего уже выздоровели 8 741 355 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,3% от общего числа заразившихся.