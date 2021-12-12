О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России выявили более 10 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии

В России выявили более 10 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 929, впервые с 13 октября оно оказалось менее 30 тыс. Общее количество инфицированных увеличилось до 10 016 896.
В регионе
12 декабря 2021 г. 12:50
В России выявили более 10 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 929, впервые с 13 октября оно оказалось менее 30 тыс. Общее количество инфицированных увеличилось до 10 016 896.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных в воскресенье.

В настоящее время в России продолжают лечение 986 058 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 31 391. Всего уже выздоровели 8 741 355 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,3% от общего числа заразившихся.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 31 391. Всего уже выздоровели 8 741 355 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,3% от общего числа заразившихся.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russia's COVID tally exceeds 10,000,000
Версия на азербайджанском языке Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 10 milyonu ötüb

Экслюзивные новости

Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi