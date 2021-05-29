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В России выявили 9 289 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9 289 новых случаев заражения коронавирусом Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9289, до 5 053 748.
В регионе
29 мая 2021 г. 12:09
В России выявили 9 289 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9 289, до 5 053 748.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 289 в 85 регионах", - говорится в сообщении.

За все время в стране зарегистрировано 5 053 748 случаев заболевания. Темп прироста COVID-19 составляет 0,18%.

"За последние сутки подтверждена 401 смерть... За весь период по России умерло 120 807 человек", - говорится в сообщении.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 250, до 4 670 484.

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Версия на английском языке Russia records over 9,000 COVID cases per day

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