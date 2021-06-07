В России выявили 9 429 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 429, до 5 135 866.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 429, до 5 135 866.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 6 756. Всего уже выздоровели 4 743 202 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет около 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 330 против 351 днем ранее. Всего от инфекции умерли 124 117 пациентов.