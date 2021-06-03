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В России выявили 8933 новых случая COVID-19

В России выявили 8933 новых случая COVID-19 Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 933, до 5 099 182
В регионе
3 июня 2021 г. 12:35
В России выявили 8933 новых случая COVID-19

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 933, до 5 099 182.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 933 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1339 (15,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

"За последние сутки подтверждено 393 смерти... За весь период по России умерло 122 660 человек", - говорится в сообщении.

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