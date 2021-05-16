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В России выявили 8554 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 8554 новых случая заражения коронавирусом Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 940 245 случаев заболевания
В регионе
16 мая 2021 г. 12:51
В России выявили 8554 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 554, до 4 940 245.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 554 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 351(15,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 940 245 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,17%.

"За последние сутки подтверждена 391 смерть... За весь период по России умер 115 871 человек", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Russia's COVID death toll exceeds 115,000

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