В России выявили 8554 новых случая заражения коронавирусом

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 940 245 случаев заболевания

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 554, до 4 940 245.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 554 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 351(15,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 940 245 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,17%.

"За последние сутки подтверждена 391 смерть... За весь период по России умер 115 871 человек", - говорится в сообщении.