В России выявили 8 803 заразившихся коронавирусом за сутки

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 803, до 4 771 372. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 356 против 332 днем ранее, до 108 588. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,28%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 631, до 4 394 639. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.