В России выявили 8 632 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 8 632, до 4 702 101.
Как передает Report, об этом отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 - 8 632 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 094 (12,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Также за прошедший день выздоровел 7 391 пациент, скончались 389.
За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 702 101 жителя России, вылечились 4 326 780, умерли 105 582.