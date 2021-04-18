В России выявили 8 632 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 8 632, до 4 702 101

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 8 632, до 4 702 101.

Как передает Report, об этом отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 - 8 632 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 094 (12,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Также за прошедший день выздоровел 7 391 пациент, скончались 389.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 702 101 жителя России, вылечились 4 326 780, умерли 105 582.