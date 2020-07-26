В России выявили 5765 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5765, до 812485.

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 765, до 812 485.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 765 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 427 (24,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 812 485 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.