В России выявили 5765 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5 765, до 812 485.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 765 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 427 (24,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 812 485 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.