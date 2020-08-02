В России выявили 5 427 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 5 427 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3 649 выписались из больниц.

За минувшие сутки в России выявили 5 427 новых случаев коронавируса, 70 человек умерли, 3 649 выписались из больниц.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 1 565 пациентов (28,8 процента) заболевание протекает без клинических проявлений.

Больше всего новых случаев в Москве — 664, еще 199 зафиксировали в Свердловской области, 168 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 163 — в Санкт-Петербурге, 157 — в Подмосковье, 146 — в Нижегородской области, 143 — в Иркутской.

Наиболее низкие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Подмосковье, Северной Осетии и Еврейской автономной области — 0,2 процента.

Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 850 870. Умерли за все время 14 128 человек, вылечились — 650 173.