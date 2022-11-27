В России выявили 5 918 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 918, летальных исходов из-за ковида - на 51.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 918, летальных исходов из-за ковида - на 51.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 088 случаев заражения и 53 смерти, всего с начала пандемии - 21 574 764 и 391 840 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 174 против 5 088 днем ранее, до 20 982 028.

За сутки в России госпитализировали 661 заболевшего — вдвое меньше, чем днем ранее, когда госпитализация понадобилась 1 321 пациенту. Число госпитализаций уменьшилось в 69 регионах, увеличилось в 7, еще в 9 ситуация не изменилась.