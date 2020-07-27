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В России выявили более 5 тысяч новых случаев COVID-19

В России выявили более 5 тысяч новых случаев COVID-19 Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5635, до 818 120
В регионе
27 июля 2020 г. 11:45
В России выявили более 5 тысяч новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 635, до 818 120.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5635 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 404 (24,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки в России умерли 85 человек с COVID-19, за все время — 13 354.

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