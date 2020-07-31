В России выявили 5 482 новых случая заражения коронавирусом

Число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5 482 до 839 981.

Число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5 482 до 839 981.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 482 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1396 (25,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего за время пандемии в РФ зафиксировано 839 981 случаев заболевания.