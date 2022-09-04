В России выявили 48 042 случая заражения ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 48 042, летальных исходов из-за ковида - на 87.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 48 042, летальных исходов из-за ковида - на 87.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 51 699 случаев заражения и 92 смерти, всего с начала пандемии - 19 729 423 и 384 711 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 35 732 против 38 380 днем ранее, до 18 746 698.

За сутки в России госпитализировали 2 239 заболевших ковидом (3 849 днем ранее, снижение на 41,8%). Количество госпитализаций уменьшилось в 74 регионах и увеличилось в 8, еще в 3 ситуация не изменилась.