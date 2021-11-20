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В России выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 120, до 9 294 188. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В регионе
20 ноября 2021 г. 12:48
В России выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 120, до 9 294 188. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%. В частности, в Москве за сутки выявили 3 239 случаев, в Санкт-Петербурге - 2 637, в Московской области - 1 885, в Самарской - 1 762, в Краснодарском крае - 997, в Республике Крым - 886.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 1 038 919, следует из сообщения штаба.

За сутки в России подтверждены 1 254 смерти с COVID-19, за все время - 262 843.

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Версия на английском языке Russia detects 37,120 COVID-19 cases over 24 hours

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