В России за сутки от коронавируса скончались 536 человек

За минувшие сутки в России выявили 27 039 случаев COVID-19, умерли 536 человек, выписались из больниц - 25 798.

За минувшие сутки в России выявили 27 039 случаев COVID-19, умерли 536 человек, выписались из больниц - 25 798.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев в Москве - 5 907, в Санкт-Петербурге выявили 3 746 случаев, в Подмосковье - 1 568.

Накануне сообщалось о 27 747 новых случаях. Темп прироста за сутки сохраняется на уровне 0,9 процента. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии достигло 3 186 336 человек.

Умерли за все время 57 555 человек, вылечились - 2 580 138.