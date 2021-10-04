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В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 781, до 7 612 317.
В регионе
4 октября 2021 г. 13:53
В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 781, до 7 612 317.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%. При этом уже три дня в стране выявляют свыше 25 тыс. случаев заражения.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 883 против 890 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 210 801 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,77%.

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