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В России выявили 25 704 случая заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 25 704 случая заражения коронавирусом за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 704, до 5 907 999.
В регионе
16 июля 2021 г. 13:07
В России выявили 25 704 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 704, до 5 907 999.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 799 против 791 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,49%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 932, до 5 300 908. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся.

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Версия на английском языке Russia reports 25,704 coronavirus cases in one day

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