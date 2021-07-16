В России выявили 25 704 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 704, до 5 907 999.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 704, до 5 907 999.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 799 против 791 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,49%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 932, до 5 300 908. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся.