В России выявили 24 763 случая заражения коронавирусом за сутки

За все время в стране выявили 3 495 816 заразившихся

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 763, до 3 495 816. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Это максимум с 2 января, когда стало известно о 26 301 заразившемся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 570 против 566 днем ранее. Всего от инфекции умерли 63 940 человек. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,83%, следует из данных штаба.