В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 24 353 и достигло 5 635 294.

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 24 353 и достигло 5 635 294.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 353 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 263 (13,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 635 294 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.

За сутки в России зарегистрировано 654 смерти с COVID-19, за все время - 138 579.