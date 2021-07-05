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В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 24 353 и достигло 5 635 294.
В регионе
5 июля 2021 г. 12:45
В России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 24 353 и достигло 5 635 294.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 353 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 263 (13,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 635 294 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,43%.

За сутки в России зарегистрировано 654 смерти с COVID-19, за все время - 138 579.

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