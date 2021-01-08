В России выявили 23 652 случая заражения СOVID-19 за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 454

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 652, до 3 355 794. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 454 против 506 днем ранее, до 60 911.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 677. Всего уже здоровы 2 731 129 человек, сообщили в оперативном штабе.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших возросла до 81,4% от общего числа заразившихся.