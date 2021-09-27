В России выявили более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 236, до 7 443 149.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 236, до 7 443 149.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%. В настоящее время в России продолжают лечение 620 353 человека.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 13 513, до 6 618 117. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 779 против 805 днем ранее, до 204 679.