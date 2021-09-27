О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России выявили более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 236, до 7 443 149.
В регионе
27 сентября 2021 г. 13:36
В России выявили более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 236, до 7 443 149.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%. В настоящее время в России продолжают лечение 620 353 человека.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 13 513, до 6 618 117. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 779 против 805 днем ранее, до 204 679.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Премьер Грузии: Мы предлагаем посредничество азербайджанским братьям
Премьер Грузии: Мы предлагаем посредничество азербайджанским братьям
27 сентября 2021 г. 13:45
В Башкортостане предотвратили теракт
В Башкортостане предотвратили теракт
27 сентября 2021 г. 11:03
В Грузии за сутки от COVID-19 умерли 27 человек
В Грузии за сутки от COVID-19 умерли 27 человек
27 сентября 2021 г. 10:56
Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект
Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект
27 сентября 2021 г. 05:18
В Грузии приспущены государственные флаги
В Грузии приспущены государственные флаги
27 сентября 2021 г. 01:32
Эрдоган: Турция хотела бы, чтобы войска США ушли из Сирии и Ирака
Эрдоган: Турция хотела бы, чтобы войска США ушли из Сирии и Ирака
26 сентября 2021 г. 22:30
В Тегеране в исследовательском центре КСИР произошел пожар
В Тегеране в исследовательском центре КСИР произошел пожар
26 сентября 2021 г. 22:16
В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов
В Германии опубликовали первые данные экзит-поллов
26 сентября 2021 г. 21:20
ВС Турции ликвидировали 6 террористов PKK
ВС Турции ликвидировали 6 террористов PKK
26 сентября 2021 г. 12:08
В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 925
В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 925
26 сентября 2021 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi