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В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 616, до 5 493 557
В регионе
29 июня 2021 г. 12:33
В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 616, до 5 493 557. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

В частности, за сутки было выявлено 2 453 случая в Московской области (против 2 722 днем ранее, что стало максимальным значением с начала пандемии), 1 374 - в Санкт-Петербурге, 336 - в Нижегородской области, 318 - в Брянской области, 315 - в Республике Бурятия.

За сутки в России зарегистрирован максимум смертей с COVID-19 за пандемию - 652, общее число скончавшихся пациентов достигло 134 545.

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Версия на английском языке Daily COVID incidence exceeds 650 in Russia

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