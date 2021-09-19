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В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 20 174, до 7 274 928
В регионе
19 сентября 2021 г. 12:48
В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 20 174, до 7 274 928.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 20 174 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 595 (7,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 274 928 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,28%.

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