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В России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом За все время в стране зарегистрировано 1 673 686 случаев заболевания
В регионе
3 ноября 2020 г. 12:04
В России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 18 648, до 1 673 686.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 648 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 421 (23,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 355 против 238 днем ранее. Всего от инфекции умерли 28 828 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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