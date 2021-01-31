В России выявили 18 359 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439.

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 997 (10,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 3 850 439 случаев заболевания.

За сутки в России подтверждены 485 смертей с COVID-19, 66 из них в Москве, за все время в стране умерли 73 182 человек с заболеванием.

За сутки выписаны 20 040 человек после COVID-19, за все время - 3 300 004.