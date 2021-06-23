В России выявили 17 594 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 17 594, до 5 368 513.

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 17 594, до 5 368 513.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 17 594 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 770 (15,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 368 513 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

Согласно данным штаба, за сутки в РФ подтверждено 548 смертей с коронавирусом, за все время скончались 130 895 людей с болезнью.