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В России выявили 17 378 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 17 378 случаев заражения коронавирусом за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 378, до 5 334 204
В регионе
21 июня 2021 г. 13:04
В России выявили 17 378 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 378, до 5 334 204. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

В частности, за сутки было выявлено 1 811 случаев в Московской области, что стало максимальным значением с начала пандемии (против 1 638 днем ранее), 1 046 - в Санкт-Петербурге, 268 - в Нижегородской области, 243 - в Республике Бурятия, 199 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 326 070 человек.

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