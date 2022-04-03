В России выявили 16 тыс случаев заболевания COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 828, до 17 896 866.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 828, до 17 896 866.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 1 981, что на 45,1% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 3 605 случаев госпитализации.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 695, до 16 965 027. Днем ранее в штабе заявляли о 44 547 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 304, до 369 708. Число выявленных летальных исходов за сутки стало минимальным с 12 апреля 2021 года. Днем ранее было зафиксировано 340 смертей.