О нас
Аудио новости

В России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 135 172, до 15 657 928.
В регионе
22 февраля 2022 г. 12:15
В России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 135 172, до 15 657 928.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 1 февраля. В относительном он составил 0,87%.

Число суточных госпитализаций составило 17 294 — на 95,7% больше предыдущего показателя (8 835).

За сутки в России умерли 796 заболевших, что на 8,3% больше, чем вчера (735). Общее число умерших достигло 347 031. За день выздоровели 164 293 человек, всего — 12 657 025.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Russia records over 135,000 COVID cases per day

Другие новости из категории

Евродепутат: Нужны прагматические шаги для укрепления доверия между Баку и Ереваном
Евродепутат: Нужны прагматические шаги для укрепления доверия между Баку и Ереваном
22 февраля 2022 г. 12:56
Бердымухамедов направил главу МИД Туркменистана в Москву для переговоров
Бердымухамедов направил главу МИД Туркменистана в Москву для переговоров
22 февраля 2022 г. 11:56
Сердар Бердымухамедов начал встречи с избирателями с Дашогузского региона
Сердар Бердымухамедов начал встречи с избирателями с Дашогузского региона
22 февраля 2022 г. 11:47
В Армении число зараженных COVID-19 составило 416,5 тыс. человек
В Армении число зараженных COVID-19 составило 416,5 тыс. человек
22 февраля 2022 г. 11:15
Захарова: РФ по-прежнему готова к переговорам с США после признания ЛНР и ДНР
Захарова: РФ по-прежнему готова к переговорам с США после признания "ЛНР" и "ДНР"
22 февраля 2022 г. 11:08
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 12,1 тыс. человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 12,1 тыс. человек
22 февраля 2022 г. 11:05
В Украине за сутки резко возросло количество больных COVID, умерли 287 человек
В Украине за сутки резко возросло количество больных COVID, умерли 287 человек
22 февраля 2022 г. 11:01
МИД Турции призвал своих граждан покинуть восток Украины
МИД Турции призвал своих граждан покинуть восток Украины
22 февраля 2022 г. 06:16
Турция осудила признание Москвой ДНР и ЛНР
Турция осудила признание Москвой "ДНР" и "ЛНР"
22 февраля 2022 г. 04:16
Курс рубля упал на фоне обращения Путина по Украине
Курс рубля упал на фоне обращения Путина по Украине
21 февраля 2022 г. 23:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi