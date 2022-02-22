В России выявили 135 172 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 135 172, до 15 657 928.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 135 172, до 15 657 928.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 1 февраля. В относительном он составил 0,87%.

Число суточных госпитализаций составило 17 294 — на 95,7% больше предыдущего показателя (8 835).

За сутки в России умерли 796 заболевших, что на 8,3% больше, чем вчера (735). Общее число умерших достигло 347 031. За день выздоровели 164 293 человек, всего — 12 657 025.