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В России выявили 12 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 12 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 354, летальных исходов из-за ковида - на 94.
В регионе
16 октября 2022 г. 12:38
В России выявили 12 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 354, летальных исходов из-за ковида - на 94.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 13 384 случая заражения и 98 смертей, всего с начала пандемии - 21 304 554 и 388 901 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 18 441 против 26 130 днем ранее, до 20 603 845.

За сутки в России госпитализировали 744 заболевших против 1 657 днем ранее (снижение на 55,1%). Число госпитализаций уменьшилось в 71 регионе и увеличилось в восьми, в шести ситуация не изменилась.

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