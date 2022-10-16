В России выявили 12 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 354, летальных исходов из-за ковида - на 94.
Днем ранее в стране зарегистрировали 13 384 случая заражения и 98 смертей, всего с начала пандемии - 21 304 554 и 388 901 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 18 441 против 26 130 днем ранее, до 20 603 845.
За сутки в России госпитализировали 744 заболевших против 1 657 днем ранее (снижение на 55,1%). Число госпитализаций уменьшилось в 71 регионе и увеличилось в восьми, в шести ситуация не изменилась.