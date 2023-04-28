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В России вводят пожизненное лишение свободы за госизмену

В России вводят пожизненное лишение свободы за госизмену В России вводится пожизненное лишение свободы за госизмену.
В регионе
28 апреля 2023 г. 17:01
В России вводят пожизненное лишение свободы за госизмену

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ. Так, по статье 275 "Государственная измена" устанавливается пожизненное лишение свободы (ранее - до 20 лет).

По статье 205 "Террористический акт" максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. За совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы (ранее - от 10 лет). Также закон увеличивает с 5 до 7 лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, а минимальный срок за пособничество составит 12 лет (ранее - 10 лет).

Усиливается наказание и за участие в террористическом сообществе. Виновным будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (ранее - от 5 до 10 лет лишения свободы).

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Версия на английском языке Russia introduces life imprisonment for treason

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