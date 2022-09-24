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В России вводится до 15 лет лишения свободы за дезертирство

В России вводится до 15 лет лишения свободы за дезертирство Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, в рамках которых периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений.
В регионе
24 сентября 2022 г. 18:23
В России вводится до 15 лет лишения свободы за дезертирство

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, в рамках которых периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений.

Как передает Report, соответствующий закон за подписью главы российского государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен.

Кроме того, согласно закону, периоды мобилизации и военного положения признаны отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений.

Вводится наказание до 15 лет лишения свободы за дезертирство в период мобилизации или военного времени.

Закон предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет за мародерство. Также вводится лишение свободы за отказ военных от участия в боевых действиях.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Власти пообещали призвать 300 тысяч человек. Первыми призываются те, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, а затем - мужчины, пребывающие в запасе. После этого по всей России начались акции протеста против этого решения.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya fərariliyə görə 15 ilə qədər həbs cəzası tətbiq edir

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