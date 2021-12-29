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В России вступили в силу новые правила для мигрантов

В России вступили в силу новые правила для мигрантов Иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работ
В регионе
29 декабря 2021 г. 03:42
В России вступили в силу новые правила для мигрантов

Иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 29 декабря 2021 года.

"Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ", - говорится в документе.

При этом для иностранцев, которые приехали в Россию работать, обязательны дактилоскопия и фотографирование в течение 30 дней с момента въезда в страну, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

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