В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-1

За все время умерли 81 446 человек

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 12 828, до 4 112 151. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это наименьший показатель с 9 октября, когда было зарегистрировано 12 126 случаев.

За сутки в РФ подтверждены 467 смертей с COVID-19, за все время умерли 81 446 человек.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 919 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 642 582", - говорится в сообщении.