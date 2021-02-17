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В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-1

В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-1 За все время умерли 81 446 человек
В регионе
17 февраля 2021 г. 12:22
В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев COVID-1

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 12 828, до 4 112 151. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это наименьший показатель с 9 октября, когда было зарегистрировано 12 126 случаев.

За сутки в РФ подтверждены 467 смертей с COVID-19, за все время умерли 81 446 человек.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 919 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 642 582", - говорится в сообщении.

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