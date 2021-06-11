В России впервые покажут подводный атомный крейсер "Борей"

Российский атомный подводный крейсер "Борей" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2021" на Камчатке. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Российский атомный подводный крейсер "Борей" впервые покажут на военно-техническом форуме "Армия-2021" на Камчатке. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Впервые за всю историю проведения форума в ходе статического показа техники вниманию зрителей планируется представить атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей", который будет выставлен в акватории Авачинской бухты", - сказали в пресс-службе.

Всего в рамках форума "Армия-2021" выставки вооружения и военной техники планируется провести с 22 по 28 августа на девяти выставочных площадках в четырех городах Дальнего Востока.