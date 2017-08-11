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    В России восемь человек пострадали при возгорании на нефтяной скважине

    На одной из скважин Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения произошло газоводопроявление

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/  Восемь человек госпитализированы при возгорании нефтяной скважины в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа России.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

    На одной из скважин Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием и возгоранием.

    По предварительным данным, пострадали и с травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь человек.

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