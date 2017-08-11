В России восемь человек пострадали при возгорании на нефтяной скважине

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Восемь человек госпитализированы при возгорании нефтяной скважины в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

На одной из скважин Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием и возгоранием.

По предварительным данным, пострадали и с травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь человек.