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В России восемь человек отравились шаурмой 

В России восемь человек отравились шаурмой  В Красноярском крае России восемь человек обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы.
В регионе
25 июля 2024 г. 07:53
В России восемь человек отравились шаурмой 

В Красноярском крае России восемь человек обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что восемь человек обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы, купленной в кафе "Глиссар" в городе Минусинске.

Отмечается, что суд принял решение о приостановке работы кафе на 90 суток.

Началось санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого проведен отбор проб пищевых продуктов и сырья. Вся пищевая продукция, не отвечающая требованиям санитарного законодательства, общим весом более 370 кг, снята с реализации.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada 8 nəfər şaurmadan zəhərlənib, qidanı satan kafenin fəaliyyəti dayandırılıb

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