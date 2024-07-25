В России восемь человек отравились шаурмой

В Красноярском крае России восемь человек обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы.

В Красноярском крае России восемь человек обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что восемь человек обратились за медицинской помощью после употребления шаурмы, купленной в кафе "Глиссар" в городе Минусинске.

Отмечается, что суд принял решение о приостановке работы кафе на 90 суток.

Началось санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого проведен отбор проб пищевых продуктов и сырья. Вся пищевая продукция, не отвечающая требованиям санитарного законодательства, общим весом более 370 кг, снята с реализации.