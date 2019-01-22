Захват самолета в России оказался хулиганской выходкой пассажира - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Рейс "Аэрофлота" SU1515 Сургут - Москва изменил курс в результате хулиганских действий одного из пассажиров и совершил во вторник посадку в аэропорту города Ханты-Мансийска, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Александр Шулепов, на борту имел место факт хулиганства со стороны одного из пассажиров, после чего самолет был перенаправлен в Ханты-Мансийск.

Пассажир, из-за которого рейс сменил курс, был задержан.

*** 15:22

Вооруженный пассажир авиарейса Сургут - Москва захватил самолет и потребовал развернуть его в Афганистан, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По данным сервиса Flight Radar, в настоящий момент "Боинг 737" авиакомпании "Аэрофлот" изменил курс и идет на посадку вблизи Ханты-Мансийска.

На борту рейса находятся 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также семеро членов экипажа.

РЕН-ТВ опубликовал фото захватившего самолет. Предположительно, это 41-летний гражданин России Павел Шаповалов.