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В России выявлено более 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В России выявлено более 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 4 069 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 32 007 случаев заражения COVID-2019

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Информцентра по коронавирусу

Число скончавшихся выросло до 273 человек. 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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