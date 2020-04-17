В России выявлено более 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 4 069 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 32 007 случаев заражения COVID-2019

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Информцентра по коронавирусу

Число скончавшихся выросло до 273 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.