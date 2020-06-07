​В России выявили почти 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Новые зараженные зафиксированы в 84 регионах. Большинство из них в Москве (1 956), Московской области (754) и Санкт-Петербурге (340). Умерли 134 пациента с коронавирусом, вылечились — 5 343. Общее число зараженных в России превысило 467 тысяч.

За сутки, с 5 на 6 июня, в России выявили 8 855 случаев заражения в 84 регионах. За день 197 человек скончались, 8 708 пациентов выздоровели.